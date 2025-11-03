ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский о европейской мирной инициативе: конкретного плана пока нет

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 20:18
UA EN RU
Зеленский о европейской мирной инициативе: конкретного плана пока нет Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видел ни одного согласованного "европейского мирного плана из 12 пунктов", о котором в последнее время говорят в медиа.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

По его словам, пока существуют лишь отдельные идеи и предложения от различных европейских сторон.

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию", - сказал Зеленский.

Он также выразил недоумение из-за заявлений о якобы участии России в возможных переговорах.

"Странно слышать, что Россия сидит за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить ее к этому", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что любые дальнейшие инициативы по миру должны обсуждаться при участии США, поскольку без американской политической и военной поддержки переход к дипломатическому этапу невозможен.

"Наша позиция такова: сейчас идут консультации между советниками, есть несколько параллельных разговоров, но никакого готового плана пока нет. Если Европа наработает конкретное предложение, мы будем согласовывать его с США, ведь у них свое видение", - добавил президент.

Мирный план Европы и Украины

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров, Украина вместе с европейскими партнерами разрабатывает мирную инициативу из двенадцати ключевых пунктов.

Координацию процесса, по предварительным планам, должна осуществлять специально созданная мирная комиссия, которую возглавит президент США Дональд Трамп. В то же время пока неизвестно, получила ли эта инициатива официальную поддержку Вашингтона.

Зеленский недавно подтвердил, что в конце недели советники от Украины и стран ЕС проведут встречу для детального обсуждения путей завершения российской агрессии.

По данным РБК-Украина, дальнейший прогресс в формировании окончательного плана мира для Украины в значительной степени будет зависеть от результатов переговоров между Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, которые состоялись 30 октября.

А вот глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина и ее союзники совместно разрабатывают мирный план, это будет единый документ. По его словам, альтернативных "планов" от отдельных стран не существует.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа