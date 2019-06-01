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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Новости » Политика    01.06.2019 - 11:40
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

В Администрации президента Украины выразили благодарность президенту США за приглашение

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента Украины в Facebook.

В Администрации президента Украины сообщили, что они благодарны за приглашение Дональду Трампу.

"Глава государства также подчеркивает, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепкое стратегическое партнерство двух стран", - заявили в Администрации президента Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США планируют предоставить Украине статус главного союзника. Проект закона “О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности” направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе путем передачи вооружений, продаже летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам.

Напомним, что Зеленский осуществит визит в Брюссель. Директор по вопросам стран Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Томас Майр-Гартинг сообщил, что Зеленского ожидают в Брюсселе в июне.

 

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