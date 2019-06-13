Посол назвал сроки встречи Зеленского и Трампа

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Посол уточнил, что речь идет о ближайших месяцах

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, президента США, возможна после 21 июля. Об этом заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, сообщает "Укринформ".

Он добавил, что важна не только дата, но и содержание переговоров.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и приглашение посетить Белый дом", - отметил дипломат.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах.

"Мы надеемся, что речь идет о (периоде, - ред.) сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил дипломат.

Напомним, Администрация президента опровергла информацию о сроках встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В АП заявили, что Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником президента и назвал сроки встречи Зеленского с Трампом, не является членом его команды. Однако в администрации подтвердили, что встреча будет. Тизенгаузен говорил, что встреча запланирована на 28-29 июня.

Ранее Трамп пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины сообщили, что благодарны за приглашение Дональду Трампу.