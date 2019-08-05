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Зеленський на цьому тижні зустрінеться з Ердоганом і Варфоломієм

Новини » Політика    05.08.2019 - 11:27
Зеленський на цьому тижні зустрінеться з Ердоганом і Варфоломієм
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також проведе зустріч з представниками української та кримськотатарської громад

Президент Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Туреччині 7-8 серпня. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленский у Туреччині проведе переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. Крім того, український президент зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Нагадаємо, Зеленський відвідає Польшу 1 вересня на запрошення президента Польщі Аджея Дуда. 

Крім цього, посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа можлива після 21 липня. Натомість, Трамп в Україну ще не збирається їхати.

Раніше Трамп запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон.

Нагадаємо, що 25 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Глава Білого дому привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на позачергових виборах в Раду.

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