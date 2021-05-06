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Зеленский: это будет фундаментальный год отношений Украины и США

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 12:46
Зеленский: это будет фундаментальный год отношений Украины и США Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Глава государства заявил, что 2021 год будет фундаментальным в отношениях Украины и США.

Об этом Зеленский заявил в ходе совместной пресс-конференции.

"Мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений Украины и США. В этом году будет важна наша Крымская платформа, первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова. Я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот год США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - сказал президент.

Напомним, Блинкен уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как писало РБК-Украина, председатели фракций Верховной рады провели встречу с госсекретарем США. В частности, просили назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев читайте в материале РБК-Украина.

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