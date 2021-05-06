Началась встреча Блинкена с Зеленским
Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Он сегодня находится с визитом в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
Зеленский отметил, что эта встреча "очень важна для независимости и суверенитета Украины".
"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне ... США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.
После завершения переговоров глава государства и госсекретарь США кратко пообщаются с представителями СМИ.
Напомним, Блинкен уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее главы фракций Верховной рады провели встречу с Блинкеном. В частности, просили назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе.
Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.