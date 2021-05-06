Зеленський: це буде фундаментальний рік відносин України та США
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Глава держави заявив, що 2021 рік буде фундаментальним у відносинах України та США.
"Ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин України та США. В цей рік буде важлива наша Кримська платформа, перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострову. Я запросив президента США та віце-президента. Ми віримо, що в цей рік США обов'язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними та неофіційними візитами", - сказав президент.
Нагадаємо, Блінкен уже зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Як писало РБК-Україна, голови фракцій Верховної ради провели зустріч з держсекретарем США. Зокрема, просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін у якості посла на постійній основі.
Більш докладно про те, як проходить візит Блінкена до Києва читайте в матеріалі РБК-Україна.