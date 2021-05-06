Зеленський: це буде фундаментальний рік відносин України та США

"Ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин України та США. В цей рік буде важлива наша Кримська платформа, перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострову. Я запросив президента США та віце-президента. Ми віримо, що в цей рік США обов'язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними та неофіційними візитами", - сказав президент.