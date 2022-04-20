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Россия высказала встречные позиции по договору, наша очередь их изучать, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 14:06
Россия высказала встречные позиции по договору, наша очередь их изучать, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Так называемый российский проект мирного договора с Украиной является встречной позицией на украинские предложение. Теперь Киев будет изучать их, сравнивать и делать выводы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, не нужно использовать тех или иных российских спикеров в качестве ньюсмейкеров, а нужно "опираться только на официальные сообщения украинской стороны".

"Потому что россияне слишком часто используют публичные заявления только как элемент обязательного давления. Так, зачем им подыгрывать? Что касается собственно переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции.

"Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера", - добавил он.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона передала Киеву "проект мирного договора с четкими формулировками". И теперь ждет украинского ответа.

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