Зеленський ще не бачив російського варіанту мирного договору

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не бачив російських пропозицій щодо мирного договору, про які сьогодні говорили в Кремлі. Він впевнений, що російська сторона взагалі нічого не передавала.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з главою Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дзеркало тижня ".

"Впевнений, що нам нічого не передали", - заявив глава держави.

Водночас Зеленський відповів на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, що тепер "м'яч на стороні України".

"Я в принципі непогано раніше грав у футбол. Там які правила: треба щоби було дві команди і щоб був м’яч. Тут мені здається, що Пєсков сам з собою грає в футбол. Ми обов’язково покажемо, як ми б’ємо по воротах, як тільки нам дадуть м’яч", - сказав він.