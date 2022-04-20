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Зеленський ще не бачив російського варіанту мирного договору

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Київ, Середа 20 квітня 2022 19:27
Зеленський ще не бачив російського варіанту мирного договору Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не бачив російських пропозицій щодо мирного договору, про які сьогодні говорили в Кремлі. Він впевнений, що російська сторона взагалі нічого не передавала.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з главою Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало тижня".

"Впевнений, що нам нічого не передали", - заявив глава держави.

Водночас Зеленський відповів на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, що тепер "м'яч на стороні України".

"Я в принципі непогано раніше грав у футбол. Там які правила: треба щоби було дві команди і щоб був м’яч. Тут мені здається, що Пєсков сам з собою грає в футбол. Ми обов’язково покажемо, як ми б’ємо по воротах, як тільки нам дадуть м’яч", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі заявили, що передали Україні проект мирного договору з "чіткими формулюваннями".

У відповідь на це в Офісі президента сказали, що будуть вивчати російські пропозиції та робити висновки.

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