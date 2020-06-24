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Зеленский и Эрдоган обсудили возобновление авиарейсов между странами с 1 июля

Новости » Политика     24.06.2020 - 18:44
Зеленский и Эрдоган обсудили возобновление авиарейсов между странами с 1 июля
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (РБК-Украина)

Турция обещает обеспечить безопасность украинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление авиасообщения между странами. Планируется, что авиарейсы возобновятся уже с 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В ходе телефонного разговора стороны согласились, что необходимо как можно быстрее возобновить авиасообщение между Украиной и Турцией.

Глава украинского государства считает, что возобновление авиасообщения с Турцией даст толчок для постепенного восстановления туризма. Со своей стороны Эрдоган пообещал обеспечить для украинских туристов комфорт и безопасность.

Напомним, о готовности возобновить авиасообщение между Украиной и Турцией заявлял турецкий посол Ягмур Ахмет Гюлдере на встрече с руководством Министерства инфраструктуры Украины.

Ожидается, что в этом году Турция откроет лишь чуть больше половины своих отелей из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в мае Турция разрешила снова предоставлять медицинские услуги гражданам Украины и еще 30 стран мира.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийТурциятуризмавиасообщениеРеджеп Тайип Эрдоган
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