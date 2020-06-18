Без тестирования и изоляции: Турция готова принимать украинцев с июля

Фото: Ягмур Ахмет Гюльдере (minjust.gov.ua)

Ряд авиакомпаний уже готовы возобновить регулярные пассажирские рейсы

Турция готова принимать украинских туристов уже с 1 июля этого года. При этом украинцам не надо делать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию.

Об этом заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Со своей стороны, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже готовы к возобновлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Отметим, в этом году туристический поток из Украины в лучшем случае может составить около 30-35%. В сегменте туристических чартеров падение будет около 50% в сравнении с прошлым годом. Это связано с пандемией коронавируса.

Напомним, в мае Турция отменила ограничения на предоставление медуслуг для украинцев и граждан еще 30 стран.

Добавим, Турция проводила переговоры о возобновлении туризма с 70 странами.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса в этом году Турция откроет не больше 60% своих отелей.

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Автор: Дмитрий Левицкий