ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Турции летом откроются около половины всех отелей

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 15:47
В Турции летом откроются около половины всех отелей
Иллюстративное фото (flickr)

В аэропортах, гостиницах и на пляжах введут противоэпидемиологические меры

Не более 50-60% отелей Турции смогут принять путешественников во время туристического сезона этим летом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр туризма Турции Мехмет Эрсой отметил, что сезон в стране стартует в июне, однако в связи с эпидемиологической ситуацией туристическая инфраструктура будет работать лишь наполовину.

"Не стоит тешить себя большими ожиданиями в этом году, я думаю, что, если откроется 50-60% отелей страны, чтобы принять туристов, это будет уже хорошо", - подчеркнул министр в интервью газете Haberturk.

Шведский стол в гостиничных ресторанах сохранится, но будет работать с ограничениями. В частности, туристы не смогут сами класть еду на тарелки, это будет делать персонал в средствах индивидуальной защиты.

В аэропортах и на пляжах также будет необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры, такие как социальное дистанцирование.

"В ресторанах столики должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра, при этом расстояние между стульями за столом составит 60 см. Эти правила не коснутся семей за одним столом, поскольку они уже и так контактируют друг с другом", - отметил Эрсой.

Ранее министр Турции заявил, что с 1 июня в турецких аэропортах начнут проверять на коронавирус всех пассажиров, прилетающих в страну.

Также РБК-Украина сообщало, что, согласно прогнозам Всемирной туристической организации, из-за кризиса, вызванного пандемией, число туристов в мире может снизиться на 60-80%.

Теги Новости Украины Турциятуризмкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь