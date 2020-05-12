В Турции летом откроются около половины всех отелей

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В аэропортах, гостиницах и на пляжах введут противоэпидемиологические меры

Не более 50-60% отелей Турции смогут принять путешественников во время туристического сезона этим летом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр туризма Турции Мехмет Эрсой отметил, что сезон в стране стартует в июне, однако в связи с эпидемиологической ситуацией туристическая инфраструктура будет работать лишь наполовину.

"Не стоит тешить себя большими ожиданиями в этом году, я думаю, что, если откроется 50-60% отелей страны, чтобы принять туристов, это будет уже хорошо", - подчеркнул министр в интервью газете Haberturk.

Шведский стол в гостиничных ресторанах сохранится, но будет работать с ограничениями. В частности, туристы не смогут сами класть еду на тарелки, это будет делать персонал в средствах индивидуальной защиты.

В аэропортах и на пляжах также будет необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры, такие как социальное дистанцирование.

"В ресторанах столики должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра, при этом расстояние между стульями за столом составит 60 см. Эти правила не коснутся семей за одним столом, поскольку они уже и так контактируют друг с другом", - отметил Эрсой.

Ранее министр Турции заявил, что с 1 июня в турецких аэропортах начнут проверять на коронавирус всех пассажиров, прилетающих в страну.

Также РБК-Украина сообщало, что, согласно прогнозам Всемирной туристической организации, из-за кризиса, вызванного пандемией, число туристов в мире может снизиться на 60-80%.