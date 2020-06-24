Зеленський та Ердоган обговорили відновлення авіарейсів між країнами з 1 липня

Фото: Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (РБК-Україна)

Туреччина обіцяє забезпечити безпеку українських туристів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом відновлення авіасполучення між країнами. Планується, що авіарейси відновлять вже з 1 липня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

В ході телефонної розмови сторони погодилися, що необхідно якнайшвидше відновити авіасполучення між Україною та Туреччиною.

Глава української держави вважає, що відновлення авіасполучення з Туреччиною дасть поштовх для поступового відновлення туризму. Зі свого боку Ердоган пообіцяв забезпечити для українських туристів комфорт та безпеку.

Нагадаємо, про готовність відновити авіасполучення між Україною та Туреччиною заявляв турецький посол Ягмур Ахмет Гюлдере на зустрічі з керівництвом Міністерства інфраструктури України.

Очікується, що цього року Туреччина відкриє лише трохи більше половини своїх готелів через пандемію коронавірусу.

Крім того, у травні Туреччина дозволила знову надавати медичні послуги громадянам України та ще 30 країн світу.

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Автор: Дмитро Левицький