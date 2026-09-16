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Зеленский об "энергетическом перемирии": РФ должна положить на стол список своих объектов

12:47 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Зеленский об "энергетическом перемирии": РФ должна положить на стол список своих объектов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Россияне должны положить на стол список своих объектов, которые они не хотят, чтобы Украина атаковала во время "энергетического перемирия".

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.

Зеленский рассказал, что во время визита в Киев спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили ему подумать о прекращении ударов по НПЗ и другой энергетике.

"Мы готовы к энергетическому перемирию, но нужно понимать, что это значит для Украины. Для Путина энергетика - это продажа нефти и газа. Для нас энергетика - это электроснабжение и газ для наших людей. Мой месседж был такой: если россияне готовы к энергетическому перемирию, это означает никаких ударов по энергетике", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что не должно быть блокады экспорта аграрной продукции, потому что это вопрос продовольственной безопасности для многих людей на других континентах.

По словам Зеленского, у России есть до 70 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции на продажу. Украине нужно продать около 30 миллионов. Это тоже в их интересах.

"Если они говорят: "Мы не атакуем эти объекты", тогда они должны положить на стол перечень своих объектов - тех, которые они не хотят, чтобы мы атаковали. Даже во время войны можно находить определенные моменты для деэскалации. Если вы ведете переговоры, это значит, что вы демонстрируете добрую волю или политическую волю - завершить войну", - добавил президент.

"Энергетическое перемирие"

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности прекратить удары по энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя так называемое "энергетическое перемирие" отметил, что Киев готов соблюдать такую договоренность.

Зеленский также заявил, что ожидает конкретного механизм, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.

Россия также положительно оценила идею Трампа по "энергетическому перемирию". По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, РФ поддерживает контакты с американцами и выступает за мирные решения.

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