"Ми готові": Зеленський прокоментував "енергетичне перемир'я" з Росією
Президент Володимир Зеленський прокоментував "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією, про яке 14 вересня заявив американський лідер Дональд Трамп. За словами президента, Київ готовий дотримуватись такої домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського CBS News.
"Ми готові до енергетичного перемир'я, але ви маєте розуміти, що це для нас означає", - заявив Зеленський.
Президент звернув увагу, що напади на енергооб'єкти мають зовсім різне значення для кожної зі сторін конфлікту.
"Для Путіна енергетична інфраструктура - це продаж нафти та газу. Для України енергетика - це мати електроенергію в будинках наших громадян", - наголосив він.
Нагадаємо, Росія вже позитивно оцінила ідею Трампа щодо енергетичного перемир'я - за словами Пєскова, РФ підтримує контакти з американцями та виступає за мирні рішення.
Крім того, Зеленський після заяви США про можливу домовленість щодо перемир'я в енергетиці очікує конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов з боку Росії.
Також повідомлялося, що Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість припинити удари по енергетиці.