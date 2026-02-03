Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну

Читайте також: "Енергетичне перемир'я" України і Росії: звідки взялися чутки і як це було раніше.

Росія порушила "енергетичне перемир'я"

Глава української держави нагадав, що президент США Дональд Трамп попросив Росію призупинити удари по енергетиці та критичній інфраструктурі України. Це було дуже важливе рішення. "Енергетичне перемир'я" фактично почалося в ніч на 30 січня.

"У ніч на сьогоднішній день росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або Росія тепер вважає, що в тижні не повні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну і тільки, і просто дочекалася найбільш холодних днів цієї зими, коли на значній території України понад мінус 20 за Цельсієм", - сказав він.

Як уточнив президент, американці розраховували, що така ініціатива працюватиме тиждень - до наступної зустрічі української, російської та американської делегацій. Необхідно було продемонструвати, що відбуваються деескалаційні кроки. І вони мали тривати, на що розраховувала українська сторона.

"Якщо ви подивитеся на той ударний комплект, який Росія хотіла застосувати в момент якраз, коли закінчилися переговори в Абу-Дабі минулого разу, то, в принципі, було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів, і в найхолодніші дні вдарили. Тобто я б не сказав, що нам хтось подарував. Я не вважаю, що це сталося

Антирекорд

Зеленський уточнив, що сьогодні в контексті російської атаки був антирекорд, ворог застосував 28 крилатих ракет і ще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль за балістичною траєкторією. Такі цілі можуть збити тільки системи Patriot. Ракет для таких систем Україні потрібно більше, при цьому поставки мають бути оперативними.

За його словами, росіяни за допомогою такого удару хотіли позбавити людей електрики, опалення і влаштувати блекаут.

"Ми будемо контактувати з американською стороною з цього приводу. Я розраховую, що партнери не будуть мовчати про те, що відбувається. Критично для всіх і далі підтримати захист нашої країни, захист наших людей", - сказав він.