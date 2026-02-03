Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну

Читайте также: "Энергетическое перемирие" Украины и России: откуда взялись слухи и как это было раньше

Россия нарушила "энергетическое перемирие"

Глава украинского государства напомнил, что президент США Дональд Трамп попросил Россию приостановить удары по энергетике и критической инфраструктуре Украины. Это было очень важное решение. "Энергетическое перемирие" фактически началось в ночь на 30 января.

"В ночь на сегодняшний день россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе не полные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну и только, и просто дождалась наиболее холодных дней этой зимой, когда на значительной территории Украины больше минус 20 по Цельсию", - сказал он.

Как уточнил президент, американцы рассчитывали, что такая инициатива будет работать неделю - до следующей встречи украинской, российской и американской делегаций. Необходимо было продемонстрировать, что проходят деэскалационные шаги. И они должны были продолжаться, на что рассчитывала украинская сторона.

"Если вы посмотрите по тому ударному комплекту, который Россия хотела применить в момент как раз, когда закончились переговоры в Абу-Даби в прошлый раз, то, в принципе, было всего меньше. Что они сделали? Они отсрочили удар, нарастили количество ракет и дронов, и в самые холодные дни ударили. То есть я бы не сказал, что нам кто-то подарил. Я не считаю, что это произошло

Антирекорд

Зеленский уточнил, что сегодня в контексте российской атаки был антирекорд, враг применил 28 крылатых ракет и еще 43 ракеты разных типов, которые заходят на цель по баллистической траектории. Такие цели могут сбить только системы Patriot. Ракет для таких систем Украине нужно больше, при этом поставки должны быть оперативными.

По его словам, россияне при помощи такого удара хотели лишить людей электричества, отопления и устроить блэкаут.

"Мы будем контактировать с американской стороной по этому поводу. Я рассчитываю, что партнеры не будут молчать о происходящем. Критически для всех и дальше поддержать защиту нашей страны, защиту наших людей", - сказал он.