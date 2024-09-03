UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: є рішення, щоб зміцнити позиції ЗСУ на Покровському напрямку

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У військового командування є рішення щодо зміцнення позицій українських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, він заслухав тривалу доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та операції в Курській області.

"Покровський напрямок - є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави", - зазначив президент.

 

 

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, вже декілька місяців Покровський напрямок залишається найважчою ділянкою фронту.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська. Тому місцева влада закликає жителів терміново евакуюватися.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниДонецька областьПокровськВійна в УкраїніОлександр Сирський