Зеленський: є рішення, щоб зміцнити позиції ЗСУ на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, вже декілька місяців Покровський напрямок залишається найважчою ділянкою фронту.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська. Тому місцева влада закликає жителів терміново евакуюватися.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.

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