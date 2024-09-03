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Зеленский: есть решения, чтобы укрепить позиции ВСУ на Покровском направлении

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

У военного командования есть решения по укреплению позиций украинских войск на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, он заслушал длительный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте и операции в Курской области.

"Покровское направление - есть решения, чтобы укрепить позиции. Активные действия в Курской области продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства", - отметил президент.

 

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, уже несколько месяцев Покровское направление остается самым тяжелым участком фронта.

Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся на расстоянии в 11 км от Покровска. Поэтому местные власти призывают жителей срочно эвакуироваться.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике, в частности, артиллерию и авиацию. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление.

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