Зеленский: есть решения, чтобы укрепить позиции ВСУ на Покровском направлении

Как рассказал Зеленский, он заслушал длительный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте и операции в Курской области.

"Покровское направление - есть решения, чтобы укрепить позиции. Активные действия в Курской области продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства", - отметил президент.