Зеленский и Джонсон снова прогулялись по столице и поговорили с защитниками Киева

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по Киеву во время необъявленного визита британского лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.
Отмечается, что лидеры стран прогулялись по Михайловской площади и посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в столице.
Кроме этого, Зеленский и Джонсон почтили память погибших героев Украины.
Также они побывали на выставке уничтоженной военной техники российских захватчиков.
Как сообщалось, 17 июня Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом.
Ермак рассказал, о чем говорили на встрече с премьер-министром Великобритании в Офисе президента.