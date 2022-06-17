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Зеленський і Джонсон знову прогулялися столицею та поговорили з захисниками Києва

Фото: Володимир Зеленський і Борис Джонсон (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися Києвом під час неоголошеного візиту британського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

Зазначається, що лідери країн прогулялися Михайлівською площею і відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у столиці.

Окрім цього, Зеленський і Джонсон вшанували пам'ять загиблих героїв України.

Також вони побували на виставці знищеної військової техніки російських загарбникыв.

Як повідомлялося, 17 червня Джонсон приїхав у Київ з неоголошеним візитом.

Єрмак розповів, про що говорили на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії в Офісі президента.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаВеликобританіяБорис Джонсон