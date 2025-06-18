Зеленський достроково завершує візит до Канади, - CBC News

Президент України Володимир Зеленський достроково завершує свій візит до Канади після нічного масованого обстрілу Києва, який стався 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Джерела в українській делегації повідомили виданню, що глава держави повернеться до Києва одразу після завершення переговорів у Кананаскісі. При цьому заплановану пресконференцію в Калгарі скасовано. Ще однією причиною скорочення візиту стало рішення президента США Дональда Трампа не брати участі у вівторковій частині програми.