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Зеленський достроково завершує візит до Канади, - CBC News

Середа 18 червня 2025 05:55
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Зеленський достроково завершує візит до Канади, - CBC News Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський достроково завершує свій візит до Канади після нічного масованого обстрілу Києва, який стався 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Джерела в українській делегації повідомили виданню, що глава держави повернеться до Києва одразу після завершення переговорів у Кананаскісі. При цьому заплановану пресконференцію в Калгарі скасовано.

Ще однією причиною скорочення візиту стало рішення президента США Дональда Трампа не брати участі у вівторковій частині програми.

Саміт G7 у Канаді

16 червня в канадській провінції Альберта розпочався саміт G7 за участю лідерів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, ЄС і Великої Британії. Основними темами стали війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт через зростання напруженості на Близькому Сході.

За даними видання Bloomberg, під час зустрічі лідерам G7 не вдалося переконати президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний саміт G7 відбудеться у 2026 році у місті Ев’ян-ле-Бен.

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Володимир Зеленський Канада G7
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