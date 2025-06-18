Зеленский досрочно завершает визит в Канаду, - CBC News

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершает свой визит в Канаду после ночного массированного обстрела Киева, который произошел 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Источники в украинской делегации сообщили изданию, что глава государства вернется в Киев сразу после завершения переговоров в Кананаскисе. При этом запланированная пресс-конференция в Калгари отменена. Еще одной причиной сокращения визита стало решение президента США Дональда Трампа не участвовать во вторничной части программы.