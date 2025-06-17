ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лідери G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg

Вівторок 17 червня 2025 23:01
UA EN RU
Лідери G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Дискусія лідерів країн G7 за вечерею на полях саміту в Канаді 16 червня не переконала президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, на полях саміту Трамп заявив, що санкції обходяться США у "величезні гроші". На вечері він повторив цей аргумент та інші з тих, що він наводив раніше проти посилення обмежень.

Водночас очікується, що в заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту буде сказано, що G7 "підтримує мирні зусилля під керівництвом США", Україна "продемонструвала готовність до припинення вогню", а Росія - ні, і союзникам Києва необхідно продовжувати чинити тиск на Москву за допомогою санкцій.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, на початку травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем розробив проєкт "нищівних" санкцій США проти Росії. Документ підтримали більшість сенаторів.

Він передбачає, що Сполучені Штати запровадять 500% тарифи проти тих країн, які купують у Росії нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Однак нещодавно The Wall Street Journal написало, що адміністрацію Трампа не влаштовує законопроєкт Грема, у зв'язку з чим чиновники Білого дому намагаються значно послабити заходи.

Однією з пропозицій було таким, щоб американський лідер сам вирішував, проти кого вводити санкції. Також адміністрація Трампа запропонувала замінити всі формулювання з "повинен" на "може".

До того ж президент США Дональд Трамп заявив, що має в голові власний дедлайн щодо того, коли вводити санкції проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки G7 Дональд Трамп Санкції проти Росії Саміт G7
Новини
Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви
Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді