ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Коли і де відбудеться наступний саміт G7: Макрон дав відповідь

Середа 18 червня 2025 03:37
UA EN RU
Коли і де відбудеться наступний саміт G7: Макрон дав відповідь Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Макрон пообіцяв, що Франція збереже єдність і тісно співпрацюватиме з партнерами для здійснення великого впливу на світ.

Журналісти також запитали у президента Франції щодо того, чи справді американський лідер Дональд Трамп достроково залишив саміт, і чи може майбутній захід у 2026 році відбутися у форматі G6 без США. Макрон спростував припущення про те, що Трамп не брав участі у зустрічі.

"Він був тут, зокрема на найважливіших дебатах. Він пропустив лише одне засідання G7. Ми обговорювали всі теми, зокрема, за вечерею", - зазначив він.

Макрон підтвердив, що наступного року зустріч відбуватиметься у різних форматах. Водночас французькі чиновники повідомили журналістам, що лідери "Великої сімки" зустрінуться в період з 14 до 16 червня наступного року.

Саміт G7 у Канаді

Саміт G7 за участю лідерів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, ЄС і Великої Британії стартував 16 червня в канадській провінції Альберта. На заході обговорювали війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт через наростання напруженості на Близькому Сході.

За даними Bloomberg, під час зустрічі лідери G7 так і не змогли переконати Трампа посилити санкції проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7
Новини
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб
Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді