Коли і де відбудеться наступний саміт G7: Макрон дав відповідь

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Макрон пообіцяв, що Франція збереже єдність і тісно співпрацюватиме з партнерами для здійснення великого впливу на світ.

Журналісти також запитали у президента Франції щодо того, чи справді американський лідер Дональд Трамп достроково залишив саміт, і чи може майбутній захід у 2026 році відбутися у форматі G6 без США. Макрон спростував припущення про те, що Трамп не брав участі у зустрічі.

"Він був тут, зокрема на найважливіших дебатах. Він пропустив лише одне засідання G7. Ми обговорювали всі теми, зокрема, за вечерею", - зазначив він.

Макрон підтвердив, що наступного року зустріч відбуватиметься у різних форматах. Водночас французькі чиновники повідомили журналістам, що лідери "Великої сімки" зустрінуться в період з 14 до 16 червня наступного року.