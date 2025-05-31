Зеленський досі не знає, із чим росіяни поїдуть на переговори в Стамбул
Станом на зараз ніхто не знає, з чим представники Росії збираються їхати на чергові "мирні" переговори в Стамбул.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
Глава держави розповів, що Україна зараз готується до нових дипломатичних кроків разом із партнерами в Європі та у США. Зокрема, українська сторона щодня на зв'язку з усіма, "хто може зробити дипломатію непустою".
"Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються до Стамбула. У нас - ні, у Туреччини - ні, у Сполучених Штатів - також немає, як і в інших партнерів. І поки що це виглядає не дуже серйозно", - поінформував президент.
Зеленський додав, що говорив із цього приводу вчора з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він наголосив, що всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і було досягнуто припинення вогню в Україні.
"Усі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Усі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали", - заявив Зеленський.
Також президент України висловив сподівання, що США "будуть рішучими в питанні санкцій, щоб допомогти миру".
Новий раунд "мирних" переговорів у Стамбулі
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися прямі переговори між Україною та РФ щодо завершення війни. Під час цієї зустрічі сторони домовилися здійснити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 (що вже зроблено), а також представити свої варіанти можливого перемир'я.
Крім того, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, диктатор заявив, що РФ готова працювати з Україною над "меморандумом", який, зокрема, включатиме припинення вогню.
Раніше цього тижня російська сторона запропонувала провести другий раунд переговорів у Стамбулі, а саме - у понеділок 2 червня.
Днями стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умеров провів телефонну розмову з главою російської делегації в Стамбулі Володимиром Мединським. Незабаром він поінформував, що Україна передала РФ свій варіант документа про можливе перемир'я, але Москва свій "меморандум" так і не надала. Зі свого боку в РФ анонсували, що "документ" покажуть на зустрічі в понеділок, 2 червня.
Учора глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до наступних переговорів із Росією. Однак до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" про можливе перемир'я.
Зеленський також прокоментував ситуацію. Він зазначив, що для того, щоб наступна зустріч не була порожньою, потрібно розуміти її адженду і належним чином підготуватися до переговорів. Однак РФ, за його словами, робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною.
Відомо, що делегація РФ на запланованих переговорах буде точно такою ж, як і на першому раунді. Відповідну інформацію озвучила речниця російського МЗС Марія Захарова.
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