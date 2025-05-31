Зеленський досі не знає, із чим росіяни поїдуть на переговори в Стамбул

Станом на зараз ніхто не знає, з чим представники Росії збираються їхати на чергові "мирні" переговори в Стамбул.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

Глава держави розповів, що Україна зараз готується до нових дипломатичних кроків разом із партнерами в Європі та у США. Зокрема, українська сторона щодня на зв'язку з усіма, "хто може зробити дипломатію непустою".

"Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються до Стамбула. У нас - ні, у Туреччини - ні, у Сполучених Штатів - також немає, як і в інших партнерів. І поки що це виглядає не дуже серйозно", - поінформував президент.

Зеленський додав, що говорив із цього приводу вчора з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він наголосив, що всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і було досягнуто припинення вогню в Україні.

"Усі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Усі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали", - заявив Зеленський.

Також президент України висловив сподівання, що США "будуть рішучими в питанні санкцій, щоб допомогти миру".