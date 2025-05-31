Зеленский до сих пор не знает, с чем россияне поедут на переговоры в Стамбул

По состоянию на сейчас никто не знает, с чем представители России собираются ехать на очередные "мирные" переговоры в Стамбул.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Глава государства рассказал, что Украина сейчас готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и в США. В частности, украинская сторона ежедневно на связи со всеми, "кто может сделать дипломатию непустой".

"По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас - нет, у Турции - нет, у Соединенных Штатов - также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно", - проинформировал президент.

Зеленский добавил, что говорил по этому поводу вчера президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он подчеркнул, что все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и было достигнуто прекращение огня в Украине.

"Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали", - заявил Зеленский.

Также президент Украины выразил надежду, что США "будут решительными в вопросе санкций, чтобы помочь миру".