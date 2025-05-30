Росія робить усе, щоб наступна зустріч у Стамбулі була безрезультатною, - Зеленський

Для того, щоб наступна зустріч України та Росії у Стамбулі не була пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватися до переговорів. Однак РФ робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Сьогодні, 30 травня, Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

"Подякував Туреччині та президенту Ердогану за підтримку наших зусиль задля справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу наших людей. Повернення всіх українців, яких утримує Росія, є одним із наших пріоритетів", - розповів глава держави.

Також Зеленський та Фідан обговорили дипломатичні зусилля України, Туреччини та інших партнерів.

Президент наголосив, що РФ ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже понад тиждень не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну "1000 на 1000".

"Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", - зазначив Зеленський.