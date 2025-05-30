Україна готова до наступної зустрічі з Росією: в ОП назвали головну умову
Україна готова до наступних переговорів з Росією. Але до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" щодо можливого перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого цитує Le Monde.
"Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо долучитися до конструктивної дискусії. Це означає, що важливо отримати проєкт від Росії", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, що Росія запропонувала провести другий раунд переговорів 2 червня у Стамбулі. Москва каже, що там представить так званий "меморандум" зі своїм баченням можливого припинення вогню.
Україна ж заявляє, що хоче отримати російські пропозиції до наступної зустрічі.
"Для того, щоб наступна зустріч яка планується була субстантивною і предметною важливо отримати завчасно документ, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій", - пояснював глава МЗС Андрій Сибіга.
Російський "меморандум"
Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися переговори України та РФ. Для України пріоритетом зустрічі було припинення вогню. Проте російська делегація не погодилася на режим тиші.
При цьому представники РФ заявили, що сторони письмово мають викласти своє бачення припинення вогню. Після цього РФ повідомила, що готує так званий "меморандум".
Міністр оборони Рустем Умєров днями повідомив, що Україна передала Москві свої пропозиції і чекає відповідного кроку з боку РФ.
Більше про можливий новий раунд переговорів у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.
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