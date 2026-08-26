Зеленський досі не підписав "податок на OLX". У Мінфіні пояснили причину

Президент України Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування цифрових платформ через правки про PEPів, додані туди народними депутатами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.
"У нас є правки, які були внесені в законопроєкт про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу і фінансового контролю політично значимих осіб", - сказав Марченко.
За його словами, це викликало негативну реакцію європейських колег, які зараз спільно з українськими представниками надали версію, як можна уточнити закон.
Марченко зазначив, що підписання законопроєкту про цифрові платформи потребуватиме додаткових змін до законопроєкту про PEP.
"Ті зміни, які були внесені, на жаль, фактично, у разі підписання законопроєкту про цифрові платформи заблокували б будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу", - додав міністр.
На питання, коли все ж таки Зеленський може підписати законопроєкт, Марченко відповів, що це станеться після того, як буде видно шлях до ухвалення альтернативного уточнювального законопроєкту.
Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада України ухвалила резонансний закон про оподаткування цифрових платформ, який у суспільстві охрестили "податком на OLX".
Документ передбачає суттєве підвищення зборів для громадян, які продають товари чи надають послуги через популярні онлайн-майданчики.
Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що цей крок допоможе вивести з тіні цифрову економіку і створить рівні правила гри на ринку.
Очікується, що нововведення приноситимуть державі близько 14 млрд грн щорічно. В умовах війни, всі ці кошти будуть спрямовані виключно на фінансування сектору безпеки та оборони країни.
Крім того, ухвалення законопроєкту є частиною офіційних зобов'язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Раніше РБК-Україна розпитало ініціаторів закону про "податок на OLX" про головні нововведення і як ініціатива вплине на українців.