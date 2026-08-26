Зеленський досі не підписав "податок на OLX". У Мінфіні пояснили причину

"У нас є правки, які були внесені в законопроєкт про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу і фінансового контролю політично значимих осіб", - сказав Марченко.

За його словами, це викликало негативну реакцію європейських колег, які зараз спільно з українськими представниками надали версію, як можна уточнити закон.

Марченко зазначив, що підписання законопроєкту про цифрові платформи потребуватиме додаткових змін до законопроєкту про PEP.

"Ті зміни, які були внесені, на жаль, фактично, у разі підписання законопроєкту про цифрові платформи заблокували б будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу", - додав міністр.

На питання, коли все ж таки Зеленський може підписати законопроєкт, Марченко відповів, що це станеться після того, як буде видно шлях до ухвалення альтернативного уточнювального законопроєкту.