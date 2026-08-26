RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Зеленский до сих пор не подписал "налог на OLX". В Минфине объяснили причину

15:20 26.08.2026 Ср
2 мин
Когда президент подпишет законопроект?
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает законопроект о налогообложении цифровых платформ из-за правок о PEP, добавленных туда народными депутатами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады.

"У нас есть правки, которые были внесены в законопроект о цифровых платформах, предполагающих расширение круга участников мониторинга и финансового контроля политически значимых лиц", - сказал Марченко.

По его словам, это вызвало негативную реакцию европейских коллег, которые сейчас совместно с украинскими представителями предоставили версию, как можно уточнить закон.

Марченко отметил, что подписание законопроекта о цифровых платформах потребует дополнительных изменений в законопроект о PEP.

"Те изменения, которые были внесены, к сожалению, фактически, в случае подписания законопроекта о цифровых платформах, заблокировали бы любую помощь со стороны Европейского Союза", - добавил министр.

На вопрос, когда все-таки Зеленский может подписать законопроект, Марченко ответил, что это произойдет после того, как будет виден путь к принятию альтернативного уточняющего законопроекта.

Налог на OLX

Напомним, в начале июня Верховная Рада Украины приняла резонансный закон о налогообложении цифровых платформ , который в обществе окрестили "налогом на OLX".

Документ предусматривает существенное повышение сборов для граждан, продающих товары или предоставляющих услуги через популярные онлайн-площадки.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что этот шаг поможет вывести из тени цифровую экономику и создаст равные правила игры на рынке.

Ожидается, что нововведения будут приносить государству около 14 млрд. грн. ежегодно. В условиях войны все эти средства будут направлены исключительно на финансирование сектора безопасности и обороны страны.

Кроме того, принятие законопроекта является частью официальных обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее РБК-Украина расспросила инициаторов закона о "налоге на OLX" о главных нововведениях и как инициатива повлияет на украинцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийМинистерство финансов УкраиныOLXСергей МарченкоНалоги