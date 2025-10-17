ua en ru
Зеленский до сих пор готов встретиться с Путиным: но есть два условия

Украина, Пятница 17 октября 2025 10:46
Зеленский до сих пор готов встретиться с Путиным: но есть два условия Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но исключает Россию и Беларусь как место переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В интервью Axios руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что американский президент Дональд Трамп пригласил Зеленского в Белый дом в результате двух телефонных разговоров, которые они провели неделю назад.

"Оба разговора были очень удачными. Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы являемся друзьями и партнерами", - сказал Ермак.

Ермак добавил, что хотя оба звонка состоялись по защищенному каналу связи, оба лидера хотели обсудить вопросы, настолько деликатные, что их можно решать только лично.

"Есть много вопросов, которые невозможно обсудить по телефону. Например, о ситуации на передовой. Например, о наших военных планах и о том, как мы и американская сторона видим следующие шаги в мирном процессе", - сказал Ермак.

Он добавил, что Зеленский подтвердил Трампу, что он по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси. Путин неоднократно отклонял такую встречу.

Заметим, что Зеленский неоднократно говорил, что готов к трехсторонней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Однако он отметил, что не согласится с условиями Кремля.

Заметим, что еще в начале сентября Путин подтвердил готовность к переговорам, но настаивал, что Зеленский должен приехать в Москву и быть "готовым" к обсуждению.

Владимир Зеленский Война России против Украины
