Зеленський доручив військовому командуванню створити резерви особового складу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

За словами Зеленського, створення резервного скаладу необхідне для того, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

"Тому що це складно з різних причин - і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", - сказав президент.

Він звернув увагу, що наразі не може розкривати всі подробиці мобілізаційних процесів. Однак заявив, що Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення. Військові командувачі вже приступили до їх реалізації на своїх напрямах.

Президент зазначив, що особовий склад української армії є найважливішим ресурсом, який потрібно берегти.

"Люди не просто важливі, а найважливіші", - сказав він.