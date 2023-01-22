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Зеленський доручив військовому командуванню створити резерви особового складу

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Україна, Неділя 22 січня 2023 21:34
Зеленський доручив військовому командуванню створити резерви особового складу Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Військове командування України має створити резервний особовий склад. Таке доручення їм надав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

За словами Зеленського, створення резервного скаладу необхідне для того, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

"Тому що це складно з різних причин - і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", - сказав президент.

Він звернув увагу, що наразі не може розкривати всі подробиці мобілізаційних процесів. Однак заявив, що Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення. Військові командувачі вже приступили до їх реалізації на своїх напрямах.

Президент зазначив, що особовий склад української армії є найважливішим ресурсом, який потрібно берегти.

"Люди не просто важливі, а найважливіші", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації до 2026 року. Зміни стосуються лише системи постановки на облік.

Більш докладно про питання постановки жінок на військовий облік можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Війна не має статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він працюватиме".

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