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"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать

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Украина, Пятница 26 августа 2022 07:00
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать Женщины на передовой защищают Украину (Фото: GettyImages)
Автор: Юлия Акимова

С 1 октября женщины определенных профессий должны будут встать на воинский учет. Зачем это нужно и как женщины уже воюют в рядах ВСУ – в материале РБК-Украина.

Восемь лет Вооруженные силы Украины сражаются с российскими оккупантами и на фронте, и в тылу. Все эти годы на войну идут не только мужчины – вместе с ними бок о бок воюют женщины.

По оценкам Министерства обороны, в рядах ВСУ служат 50 тысяч украинок, из них 5 тысяч находятся непосредственно на передовой. Они управляют танками, наводят ракеты, забирают раненых с линии огня и стреляют в оккупантов из автоматов.

Учитывая введенное по всей стране военное положение, в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Все мужчины призывного возраста без противопоказаний к несению службы занимают свои позиции в рядах ВСУ, будь это фронт или кадровый резерв.

Женщин в основном, это не касается, а их участие в войне носит добровольный характер. Но в октябре 2022 года в силу вступает приказ Министерства обороны, согласно которому украинки определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

Чем учет отличается от мобилизации, что это за собой влечет и как воюют украинские женщины – в материале РБК-Украина.

Не побратим, а конкурент

Боец ВСУ Евгения Эмеральд, которую в прессе уже назвали "украинской Жанной д'Арк"– снайпер. В разговоре с изданием девушка признается, что оружие любила с детства. В 9 лет впервые нажала на курок, а, повзрослев, уже тренировалась на полигонах. С ней еще до войны занимались военные, обучая премудростям профессионального снайпинга.

В мирной жизни Эмеральд занималась бизнесом. О том, что Россия нападет на Украину 24 февраля, она, конечно, не знала, но внутреннее чутье не обмануло. Послушав интуицию, накануне нападения девушка закупила все необходимое, включая сигареты и любимые фрукты. С 24 февраля ее дом стал приютом для переселенцев. Несколько дней она занималась организационными вопросами, уладила вопросы с семьей, собрала вещи и поехала в военкомат.

На учениях все стрелки были в одинаковых условиях, несмотря на наличие или отсутствие своего оружия и опыта работы с ним. Мужчин и женщин учили стрелять из автоматов Калашникова и травматических пистолетов "Форт". Потом их распределяли по профессиям: пулеметчики, "расчет" – люди, обслуживающие технику, автоматчики. Командир решил, что она будет хорошим снайпером.

Евгения – единственная женщина в своем подразделении. С мужчинами приходится периодически соревноваться. "Как у мужчин? Они друг друга воспринимают или как побратима, или как конкурента. Меня не могут воспринимать как побратима, потому что я все-таки женщина. Меня воспринимают больше как конкурента", – объясняет она.

&quot;У войны нет пола&quot;. Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать

Евгения Эмеральд (Фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Страх на войне, по словам Евгении, это нормально. Его испытывают все – и мужчины, и женщины. Главное – не давать ему перерасти в панику, стараться стабилизировать свои эмоции. Именно поэтому к службе надо быть готовым, прежде всего, морально. Каждый должен решить для себя сам, может ли он взять в руки автомат, может ли нацелить его на врага и нажать на курок – способен ли он перейти эту черту.

По словам Евгении, те, кто воюют с ней плечом к плечу – добровольцы. В этом контексте, по ее мнению, обязательная мобилизация выглядит унизительно для тех, кто пошел защищать страну по зову сердца. Это касается как мужчин, так и женщин.

"Представьте, вот мы тут такие все патриотичные и к нам приходят 20 человек, которых мобилизировали насильно. Это будет демобилизировать коллектив, это будет мешать работе, я против такого", – говорит военнослужащая.

Что же касается периодически вспыхивающих конфликтов среди мирных жителей о том, можно ли и сегодня радоваться жизни, мнение Евгении однозначно – и можно, и нужно. Война – не повод пребывать в круглосуточном трауре и запрещать себе жить, ведь жизнь – это как раз то, чего украинцев хотят лишить.

Тема женщин на войне для Евгении вполне простая и понятная – для нее нет разделения бойцов по половому признаку. И мужчины, и женщины должны определиться в первую очередь для самих себя, где они принесут стране большую пользу – на передовой или в тылу, считает военная.

"У войны нет пола. Нет разницы женщина ты или мужчина. Если ты можешь защищать свое государство, то почему нет", – заключает Евгения.

Военный учет для женщин в законе

В обществе же эта тема воспринимается не так однозначно, тем более, что с 1 октября вступает в силу приказ Минобороны (№313) о постановке женщин на военный учет.

Не все украинки подпадают под действие этого документа – приказом определен перечень из профессий, которые либо непосредственно относятся к военной службе, либо считаются смежными.

К таким профессиям отнесли медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику – всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом те женщины, чьи сферы деятельности не входят в перечень необходимого украинской армии ремесла, могут встать на военный учет добровольно.

Изначально планировалось, что для женщин, чьи специальности вошли в перечень, постановка на учет будет обязательной. Но в Генштабе еще в середине июля заявляли, что пока все будет происходить по желанию, никаких обязательств.

"Опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете", – отметили в Генштабе.

Тогда же военные заявили об идеи начать военный учет женщин не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве, то есть после отмены военного положения. Но здесь не все зависит от Генштаба.

&quot;У войны нет пола&quot;. Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать

Военный учет женщин – дело пока добровольное (Фото: GettyImages)

Заместитель министра обороны Анна Маляр пояснила, что обязательность постановки женщин на военный учет, имеющих определенные военно-учетные специальности, является нормой закона, который ни Минобороны, ни Генштаб изменить не могут.

"Если будет изменена эта норма, Минобороны и Генштаб ее выполнит. От себя мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах - такой порядок. Но принимать решение будет парламент", – написала Маляр в Facebook напомнил, что с 2014 года ни одна женщина "принудительно на фронт не попала".

Сохранилась ли потребность в определенных специалистах на сегодняшний день и какие у Министерства обороны планы на этот счет, изданию узнать не удалось – в ведомстве не ответили на запрос к моменту выхода публикации.

Что же касается самого приказа, необходимо четко разграничивать понятия "военный учет" и "мобилизация". То, что женщину сегодня внесли в резерв ВСУ, не означает, что завтра ее призовут на передовую. Существует огромный список "тыловых" профессий, которые необходимы для обеспечения бесперебойных поставок воинам всего необходимого и их эффективной борьбы с оккупантами. Кроме того, военная служба для женщин носит добровольный характер.

Технически это выглядит следующим образом – женщина приходит в территориальный центр комплектования, проходит медкомиссию и в зависимости от решения врачей определяется в кадровый резерв Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований.

С этого момента вставшая на учет украинка обязана будет появляться по вызову в центр комплектования, а также сообщать о смене места проживания или отъезда за семь дней до. При этом ограничений по выезду женщин за границу нет, объяснил РБК-Украина глава комитета Рады по нацбезопасности и обороне Александр Завитневич.

"По состоянию на сегодняшний день никакого решения по ограничению на выезд нет и не предусматривается для женщин, которые с 1 октября станут на военный учет", – уверяет Завитневич.

&quot;У войны нет пола&quot;. Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать

Александр Завитневич (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Приказ еще не вступил в силу, а уже вызвал широкий резонанс среди украинцев. Нардепы, реагируя на запрос общества, пытаются прийти к общему знаменателю с Министерством обороны и сделать документ максимально "добровольным". Как рассказал изданию еще один член профильного парламентского комитета – Игорь Копытин, он вместе с коллегами попросил Генштаб внести в приказ определенные изменения.

К примеру, депутаты предложили сократить перечень специальностей, которые необходимы ВСУ. Те же украинки, чьи профессии попадут в окончательный список, по мнению парламентариев, не должны становиться на военный учет принудительно – все должно зависеть от их собственного желания.

При этом организация военного учета для женщин, как поясняют нардепы, должна будет начаться не раньше чем через месяц после окончания "особого периода" в Украине, о чем и говорили в Генштабе.

И Завитневич, и Копытин соглашаются с мнением бойца Евгении Эмеральд о том, что служба для женщин должна носить добровольный характер.

"Война заставила не одну тысячу добровольцев и волонтеров идти защищать независимость и территориальную целостность Украины. По моему мнению, в военных действиях женщины должны участвовать только по собственному желанию, если они готовы и хотят служить в Вооруженных Силах", – говорит Завитневич.

Изменения, которые предлагают депутаты, должны быть рассмотрены до вступления в силу приказа Минобороны, то есть до 1 октября. Однако уже сейчас можно говорить о том, что сражаться с врагом на передовой женщин никто не принудит – все будет зависеть исключительно от их желания. А о том, есть ли это желание, красноречиво говорит количество украинок в рядах Вооруженных Сил.

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Министерство обороны Украины Генштаб ВСУ воинский учет
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