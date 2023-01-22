Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава

Военное командование Украины должно создать резервный личный состав. Такое поручение им дал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

По словам Зеленского, создание резервного скалада необходимо для того, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам - и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", - сказал президент.

Он обратил внимание, что пока не может раскрывать все подробности мобилизационных процессов. Однако заявил, что Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения. Военные командующие уже приступили к их реализации по своим направлениям.

Президент отметил, что личный состав украинской армии является важнейшим ресурсом, который следует беречь.

"Люди не просто важны, а самые важные", - сказал он.