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Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава

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Украина, Воскресенье 22 января 2023 21:34
Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Военное командование Украины должно создать резервный личный состав. Такое поручение им дал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

По словам Зеленского, создание резервного скалада необходимо для того, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам - и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", - сказал президент.

Он обратил внимание, что пока не может раскрывать все подробности мобилизационных процессов. Однако заявил, что Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения. Военные командующие уже приступили к их реализации по своим направлениям.

Президент отметил, что личный состав украинской армии является важнейшим ресурсом, который следует беречь.

"Люди не просто важны, а самые важные", - сказал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинки, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года. Изменения касаются только системы постановки на учет.

Более подробно о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "Война не имеет пола". Зачем нужен военный учет женщин и как он будет работать”.

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