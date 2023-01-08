Мобілізація жінок-медиків. Коли стане обов'язковою: відповідь Міноборони

Українки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації до 2026 року. Зміни стосуються лише системи постановки на облік.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни щодо системи обліку. До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність - єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії - лише в добровільному порядку", - заявила вона.

Маляр додала, що зараз на фронті за власним бажанням перебувають близько 5 тисяч жінок.

При цьому вона запевнила, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

"Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку", - додала Маляр.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким українки певних професій мають стати на військовий облік.

До переліку з професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей та сім суміжних із ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік у добровільному порядку.

Обов'язковість постановки жінок на облік визначено законом і саме цей аспект у документі запропонував змінити Міноборони, ініціювавши розробку законопроєкту.

Більш докладно про питання постановки жінок на військовий облік можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Війна не має статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він працюватиме".

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