Зеленський доручив Шмигалю та секретарю РНБО перевірити оборонні угоди з партнерами

За його словами, аудит стосуватиметься всіх ключових домовленостей - від данської моделі та коаліційних спроможностей до двосторонніх угод і спільних проєктів із будівництва збройних заводів на території партнерів.

"Потрібен чіткий таймінг виконання. Разом із секретарем РНБО, із міністром закордонних справ – активізувати роботу наших форматів із партнерами", - заявив він.

Зеленський також наголосив на активізації співпраці з партнерами в рамках форматів, зокрема "Рамштайн".

Сьогодні запланована зустріч на рівні міністрів для обговорення подальших кроків.