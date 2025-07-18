Стало відомо, хто буде присутній на "Рамштайні" у понеділок

Міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь в онлайн-зустрічі "Рамштайн", яка відбудеться у понеділок, 21 липня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у дописі делегації Великої Британії при НАТО.

Зазначається, що на "Рамштайні" будуть присутні представники Великої Британії та Німеччини. Також приєднається генсек НАТО Марк Рютте та голова міноборони США Піт Гегсет.

Що таке "Рамштайн"

Контактна група з оборонної підтримки України, більш відома як "формат Рамштайн", об’єднує понад 50 країн, які спільно працюють над посиленням обороноздатності України в умовах російської агресії.

Цей формат був започаткований з ініціативи США, а перша зустріч відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - звідси й походить його назва.

Завдяки рішенням, ухваленим у межах "Рамштайну", українська армія отримала широкий спектр західного озброєння, серед якого реактивні системи HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2, Abrams та інша сучасна техніка.

Минуле засідання відбулось відбулося 4 червня, тоді вперше за весь час існування Контактної групи там не було представника США.