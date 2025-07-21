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Лондон запускає 50-денну кампанію з озброєння України

Україна, Понеділок 21 липня 2025 08:24
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Лондон запускає 50-денну кампанію з озброєння України Фото: Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закличе до "50-денного ривка" з постачання зброї Україні. На "Рамштайні" він наголосить на необхідності нарощування військової підтримки, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Гілі головуватиме на зустрічі союзників Києва у форматі "Рамштайн".

Підтримка України: терміновий заклик Лондона

Гілі підтримає ініціативу президента США Дональда Трампа, який раніше заявив, що введе "дуже жорсткі" тарифи проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню до 2 вересня.

Закликаючи західних союзників до більшої підтримки, Гілі, як очікується, заявить: "Паралельно з цим США розпочали відлік 50-денного терміну, протягом якого Путін має погодитися на мир, інакше йому загрожуватимуть жорсткі економічні санкції".

"Як члени Контактної групи з оборони України, ми повинні своєю чергою розпочати "50-денну кампанію" з озброєння України на полі бою і примусити Путіна сісти за стіл переговорів", - скаже він.

Це буде вже четверта зустріч Гілі в ролі голови "Рамштайна" і третя спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Раніше групу очолювали США, однак після приходу Трампа до влади Вашингтон почав згортати підтримку України та європейської безпеки.

Нові поставки і плани: снаряди, ракети, дрони

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що за останні два місяці в Україну було направлено ракет ППО та артилерійських снарядів на суму 150 млн фунтів. Ці поставки стали частиною ширшого зобов'язання: витратити 700 млн фунтів цього року на ППО та артилерію для України.

Також Британія направила 50 тисяч дронів за останні пів року, а ще 20 тисяч дронів надасть коаліція країн під керівництвом Великої Британії та Латвії. Очікується, що на "Рамштайні" оголосять про нові поставки: Німеччина і Велика Британія спільно закуплять ракети ППО на суму 170 млн євро з німецького бюджету.

Лондон запускає 50-денну кампанію з озброєння України

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Контактна група з оборонної підтримки України, більш відома як "формат Рамштайн", об'єднує понад 50 країн, які спільно працюють над посиленням обороноздатності України в умовах російської агресії.

Відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь в онлайн-зустрічі "Рамштайн", яка відбудеться в понеділок, 21 липня.

Як заявив новий міністр оборони України Денис Шмигаль, "Рамштайн" 21 липня буде "технічно-координаційним".

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Великобританія Зустріч Рамштайн
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