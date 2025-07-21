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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО проверить оборонные соглашения с партнерами

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский ожидает доклад от министра обороны Дениса Шмыгаля и секретаря СНБО Рустема Умерова по аудиту соглашений с партнерами и сроков их выполнения.

Об этом глава государства сообщил во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, сообщает РБК-Украина.

По его словам, аудит будет касаться всех ключевых договоренностей - от датской модели и коалиционных возможностей до двусторонних соглашений и совместных проектов по строительству оружейных заводов на территории партнеров.

"Нужен четкий тайминг выполнения. Вместе с секретарем СНБО, с министром иностранных дел - активизировать работу наших форматов с партнерами", - заявил он.

Зеленский также отметил активизацию сотрудничества с партнерами в рамках форматов, в частности "Рамштайн".

Сегодня запланирована встреча на уровне министров для обсуждения дальнейших шагов.

Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Гили призывает к "50-дневному рывку" в поставках оружия Украине.

На встрече союзников в формате "Рамштайн" он подчеркнет необходимость значительного усиления военной поддержки, чтобы заставить диктатора РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Кроме того, Джон Гили поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о введении "очень жестких" тарифов против России, если она не прекратит огонь до 2 сентября.

Встреча в формате "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" объединяет более 50 стран, которые совместно работают над усилением обороноспособности Украины в условиях российской агрессии.

Министр обороны США Питер Хегсет примет участие в онлайн-встрече, которая состоится 21 июля.

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль уточнил, что встреча "Рамштайн" будет технически-координационной.

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