Зеленський доручив розглянути підвищення стипендій студентам

Студентам українських профтехучилищ хочуть збільшити щомісячні стипендії. Таким кроком влада намагається мотивувати молодь обирати прикладні професії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
Глава держави розпочав свій робочий візит до Рівного зі спілкування зі студентами місцевого професійного коледжу.
Під час зустрічі обговорювалися питання підготовки фахівців, популяризації профтехосвіти та залучення європейських партнерів до модернізації навчального закладу.
"Наші Збройні Сили роблять усе, щоб Україна жила, розвивалась, економічно передусім. Для цього потрібні всі прикладні професії - зараз і під час майбутньої відбудови", - наголосив Зеленський.
Окрему увагу приділили працевлаштуванню випускників. До дискусії долучилися й керівники підприємств, які допомагають студентам із робочими місцями.
Окрім цього, на зустрічі порушили питання фінансової підтримки молоді, зокрема - збільшення виплат.
За словами президента, можливі рішення щодо підвищення стипендій напрацює Міносвіти
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський поставив перед Кабміном чіткі терміни для відновлення критичної дорожньої інфраструктури.
Зокрема, влада має максимально прискорити розв'язання проблем із автошляхами у Київській та Чернігівській областях, оскільки від стану цих доріг безпосередньо залежить оборонна логістика та оперативна евакуація поранених військовослужбовців.
Паралельно з цим під посиленим контролем перебуває і безпекова ситуація в інших прикордонних регіонах. Глава держави заявив, що Сили оборони наразі досягають визначених цілей у прикордонні Сумської області, де Ситуація залишається напруженою через постійну активність ворога.
Своєю чергою розвідка продовжує фіксувати ризики ескалації, тому Україна активно посилює північний напрямок, створюючи надійний захист, який має повністю позбавити окупантів намірів щодо нової агресії.