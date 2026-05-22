UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Зеленський доручив розглянути підвищення стипендій студентам

17:48 22.05.2026 Пт
2 хв
Зеленський назвав пріоритет на час відбудови
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Студентам українських профтехучилищ хочуть збільшити щомісячні стипендії. Таким кроком влада намагається мотивувати молодь обирати прикладні професії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Читайте також: Зеленський назвав найкращий захист від "хворих думок" ворога на півночі України

Деталі зустрічі у Рівному

Глава держави розпочав свій робочий візит до Рівного зі спілкування зі студентами місцевого професійного коледжу.

Під час зустрічі обговорювалися питання підготовки фахівців, популяризації профтехосвіти та залучення європейських партнерів до модернізації навчального закладу.

"Наші Збройні Сили роблять усе, щоб Україна жила, розвивалась, економічно передусім. Для цього потрібні всі прикладні професії - зараз і під час майбутньої відбудови", - наголосив Зеленський.

Окрему увагу приділили працевлаштуванню випускників. До дискусії долучилися й керівники підприємств, які допомагають студентам із робочими місцями.

Окрім цього, на зустрічі порушили питання фінансової підтримки молоді, зокрема - збільшення виплат.

За словами президента, можливі рішення щодо підвищення стипендій напрацює Міносвіти

Інші заяви президента

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський поставив перед Кабміном чіткі терміни для відновлення критичної дорожньої інфраструктури.

Зокрема, влада має максимально прискорити розв'язання проблем із автошляхами у Київській та Чернігівській областях, оскільки від стану цих доріг безпосередньо залежить оборонна логістика та оперативна евакуація поранених військовослужбовців.

Паралельно з цим під посиленим контролем перебуває і безпекова ситуація в інших прикордонних регіонах. Глава держави заявив, що Сили оборони наразі досягають визначених цілей у прикордонні Сумської області, де Ситуація залишається напруженою через постійну активність ворога.

Своєю чергою розвідка продовжує фіксувати ризики ескалації, тому Україна активно посилює північний напрямок, створюючи надійний захист, який має повністю позбавити окупантів намірів щодо нової агресії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРівнеСтуденти