Зеленский поручил рассмотреть повышение стипендий студентам

Студентам украинских профтехучилищ хотят увеличить ежемесячные стипендии. Таким шагом власти пытаются мотивировать молодежь выбирать прикладные профессии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Глава государства начал свой рабочий визит в Ровно с общения со студентами местного профессионального колледжа.
Во время встречи обсуждались вопросы подготовки специалистов, популяризации профтехобразования и привлечения европейских партнеров к модернизации учебного заведения.
"Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы Украина жила, развивалась, экономически прежде всего. Для этого нужны все прикладные профессии - сейчас и во время будущего восстановления", - подчеркнул Зеленский.
Отдельное внимание уделили трудоустройству выпускников. К дискуссии присоединились и руководители предприятий, которые помогают студентам с рабочими местами.
Кроме этого, на встрече подняли вопрос финансовой поддержки молодежи, в частности - увеличение выплат.
По словам президента, возможные решения по повышению стипендий наработает Минобразования
