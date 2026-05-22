Зеленский поручил рассмотреть повышение стипендий студентам

Детали встречи в Ровно

Глава государства начал свой рабочий визит в Ровно с общения со студентами местного профессионального колледжа.

Во время встречи обсуждались вопросы подготовки специалистов, популяризации профтехобразования и привлечения европейских партнеров к модернизации учебного заведения.

"Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы Украина жила, развивалась, экономически прежде всего. Для этого нужны все прикладные профессии - сейчас и во время будущего восстановления", - подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание уделили трудоустройству выпускников. К дискуссии присоединились и руководители предприятий, которые помогают студентам с рабочими местами.

Кроме этого, на встрече подняли вопрос финансовой поддержки молодежи, в частности - увеличение выплат.

По словам президента, возможные решения по повышению стипендий наработает Минобразования