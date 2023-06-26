Президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №353.
РНБО визнала незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів до їх використання за призначенням у містах Київ, Запоріжжя, Херсон, Чернігів, Харків, Миколаїв, Одеса, Суми, Дніпро, Конотоп, Біла Церква, а також у Запорізькій та Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області та Конотопському районі Сумської області.
З огляду на це Кабміну, обласним та Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування слід вжити невідкладних заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадових осіб, що відповідають за утримання та експлуатацію укриттів у населених пунктах, де ситуація визнана незадовільною.
За результатами вжитих заходів слід поінформувати Апарат РНБО до 30 червня.
Уряд має внести до 31 липня до Верховної ради пропозиції щодо змін до:
Окрім того, Кабміну визначено ще низку завдань. Зокрема:
До того ж, обласні та Київська міська військова адміністрація мають:
І ніч проти 1 червня росіяни вдарили по Києву балістичними ракетами, та українські військові збили усі повітряні цілі.
Втім уламки ракет впали біля поліклініки в Деснянському районі столиці, де люди не могли потрапити до укриття. Внаслідок події загинули дві жінки та дитина.
Після цього було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.
Окрім того, суд відправив директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука під цілодобовий домашній арешт.
Після інциденту в Україні розпочалися перевірки всіх укриттів. 23 червня пройшло засідання РНБО, на якому обговорили результати перевірок. Зеленський анонсував кадрові рішення.
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