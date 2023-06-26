Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление к ним доступа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №353.
СНБО признала неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий к их использованию по назначению в городах Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Харьков, Николаев, Одесса, Сумы, Днепр, Конотоп, Белая Церковь, а также в Запорожской и Сумской областях Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области и Конотопском районе Сумской области.
Учитывая это, Кабмин, областные и Киевские городские военные администрации и органы местного самоуправления должны принять неотложные меры для привлечения к дисциплинарной ответственности руководящих работников и других должностных лиц, отвечающих за содержание и эксплуатацию укрытий в населенных пунктах, где ситуация признана неудовлетворительной.
По результатам принятых мер следует проинформировать Аппарат СНБО до 30 июня.
Правительство должно внести до 31 июля в Верховную раду предложения по изменениям в:
Кроме того, Кабмину определен еще ряд задач. В частности:
К тому же, областные и Киевская городская военная администрация должны:
И ночью на 1 июня россияне ударили по Киеву баллистическими ракетами, но украинские военные сбили все воздушные цели.
Впрочем, обломки ракет упали возле поликлиники в Деснянском районе столицы, где люди не могли попасть в укрытие. В результате происшествия погибли две женщины и ребенок.
После этого были задержаны четыре человека - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.
Кроме того, суд отправил директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука под круглосуточный домашний арест.
После инцидента в Украине начались проверки всех укрытий. 23 июня прошло заседание СНБО, на котором обсудили результаты проверок. Зеленский анонсировал кадровые решения.
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