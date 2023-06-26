RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление к ним доступа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №353.

СНБО признала неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий к их использованию по назначению в городах Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Харьков, Николаев, Одесса, Сумы, Днепр, Конотоп, Белая Церковь, а также в Запорожской и Сумской областях Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области и Конотопском районе Сумской области.

Учитывая это, Кабмин, областные и Киевские городские военные администрации и органы местного самоуправления должны принять неотложные меры для привлечения к дисциплинарной ответственности руководящих работников и других должностных лиц, отвечающих за содержание и эксплуатацию укрытий в населенных пунктах, где ситуация признана неудовлетворительной.

По результатам принятых мер следует проинформировать Аппарат СНБО до 30 июня.

Что должен сделать Кабмин?

Правительство должно внести до 31 июля в Верховную раду предложения по изменениям в:

  • Уголовный кодекс - об усилении уголовной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание, эксплуатацию укрытий и за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к ним;
  • Кодекса Украины об административных правонарушениях - об установлении (ужесточении) ответственности должностных лиц, балансодержателей (собственников) за ненадлежащее содержание, эксплуатацию и необеспечение круглосуточного доступа населения к укрытиям;
  • Закон Украины "Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности" - об установлении ответственности субъектов градостроительства за ненадлежащее проектирование и строительство защитных сооружений гражданской защиты.

Кроме того, Кабмину определен еще ряд задач. В частности:

  • правительство должно определить статус укрытий как имеющих стратегическое значение для обеспечения защиты населения;
  • определить должностное лицо из состава Кабмина, которое будет координировать и контролировать процесс приведения объектов в надлежащее состояние;
  • обеспечить проведение системных мероприятий по проверке состояния укрытий;
  • создать комиссию во главе с вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин, территорий и инфраструктуры для проверки состояния мостовых сооружений.

К тому же, областные и Киевская городская военная администрация должны:

  • обеспечить до 30 июня изъятие с электронных карт укрытий тех объектов, которые могут использоваться населением для укрытия;
  • привести к 25 июля в надлежащее состояние имеющиеся укрытия, обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним;
  • принять меры по наращиванию фонда укрытий, чтобы обеспечить доступ к ним для 100% населения.

Трагедия в Киеве

И ночью на 1 июня россияне ударили по Киеву баллистическими ракетами, но украинские военные сбили все воздушные цели.

Впрочем, обломки ракет упали возле поликлиники в Деснянском районе столицы, где люди не могли попасть в укрытие. В результате происшествия погибли две женщины и ребенок.

После этого были задержаны четыре человека - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

Кроме того, суд отправил директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука под круглосуточный домашний арест.

После инцидента в Украине начались проверки всех укрытий. 23 июня прошло заседание СНБО, на котором обсудили результаты проверок. Зеленский анонсировал кадровые решения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБО