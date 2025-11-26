ua en ru
Зеленський доручив переглянути систему поповнення бойових бригад

Україна, Середа 26 листопада 2025 20:25
Зеленський доручив переглянути систему поповнення бойових бригад Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні найближчим часом буде змінено систему поповнення бойових бригад особовим складом. Військові скаржаться на несправедливий розподіл людей, це потрібно виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що під час поїздок до фронтових районів було отримано багато запитів від бригад, в тому числі щодо справедливого розподілу особового складу між бригадами.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", - написав він.

Зазначимо, два тижні тому, 11 листопада, Зеленський пообіцяв, що фронтові підрозділи отримають від держави додаткове фінансування, оскільки поточних обсягів не вистачає на закриття усіх потреб. Також вирішуватимуть питання щодо можливості військових купляти все необхідне для ведення бойових дій.

Ще за тиждень до цього, 4 листопада, Зеленський заявив, що буде збільшено фінансування для корпусів для придбання дронів. В пріоритеті будуть корпуси, які перебувають на першій лінії фронту.

Додамо, на початку листопада Міністерство оборони за дорученням президента Зеленського розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців, а також готує відповідні зміни до законодавства.

Володимир Зеленський Збройні сили України Війна в Україні
