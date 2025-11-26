Зеленский поручил пересмотреть систему пополнения боевых бригад

В Украине в ближайшее время будет изменена система пополнения боевых бригад личным составом. Военные жалуются на несправедливое распределение людей, это нужно исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что во время поездок во фронтовые районы было получено много запросов от бригад, в том числе относительно справедливого распределения личного состава между бригадами. "Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, сейчас есть и поручение Ставки все это проработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента и очень опытным военным. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения", - написал он.