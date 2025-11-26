ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский поручил пересмотреть систему пополнения боевых бригад

Украина, Среда 26 ноября 2025 20:25
UA EN RU
Зеленский поручил пересмотреть систему пополнения боевых бригад Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине в ближайшее время будет изменена система пополнения боевых бригад личным составом. Военные жалуются на несправедливое распределение людей, это нужно исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что во время поездок во фронтовые районы было получено много запросов от бригад, в том числе относительно справедливого распределения личного состава между бригадами.

"Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, сейчас есть и поручение Ставки все это проработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента и очень опытным военным. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения", - написал он.

Отметим, две недели назад, 11 ноября, Зеленский пообещал, что фронтовые подразделения получат от государства дополнительное финансирование, поскольку текущих объемов не хватает на закрытие всех потребностей. Также будут решать вопрос о возможности военных покупать все необходимое для ведения боевых действий.

Еще за неделю до этого, 4 ноября, Зеленский заявил, что будет увеличено финансирование для корпусов для приобретения дронов. В приоритете будут корпуса, которые находятся на первой линии фронта.

Добавим, в начале ноября Министерство обороны по поручению президента Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, а также готовит соответствующие изменения в законодательство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины