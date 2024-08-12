Зеленський доручив на наступній Ставці представити чітку стратегію повернення полонених

"Я дякую всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам за сміливість та за результативність дій. Звичайно, я хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нас, для України", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що для України принципово повернути всіх наших людей із російського полону.

"І сьогодні на Ставці доручено структурам, які займаються обмінами, - ГУР, СБУ та МВС, - максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз. Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших людей із російського полону. На наступній Ставці має бути відповідна доповідь", - розповів президент.