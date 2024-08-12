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Зеленский поручил на следующей Ставке представить четкую стратегию возвращения пленных

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский поручил Главному управлению разведки, Службе безопасности и Министерству внутренних дел до следующего заседания Ставки представить четкую стратегию возвращения украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и за результативность действий. Конечно, я хочу отдельно поблагодарить каждого нашего подразделения, которое пополняет обменный фонд для нас, для Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины принципиально вернуть всех наших людей из российского плена.

"И сегодня на Ставке поручено структурам, занимающимся обменами, - ГУР, СБУ и МВД, - максимально активно общаться с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас. В целом поручено представить четкую стратегию возвращение наших людей из российского плена. На следующей Ставке должен быть соответствующий доклад", - рассказал президент.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, последний обмен пожженными между Украиной и Россией состоялся 17 июля. Тогда удалось вернуть из российского плена 95 защитников - это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

Также недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина при поддержке ОАЭ планирует масштабный обмен с Россией, во время которого вернут военнопленных женщин.

По информации омбудсмена, Россия незаконно удерживает более 14 тысяч граждан Украины. Работа по возвращению гражданских является самой сложной.

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