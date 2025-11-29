Зеленський доручив Шмигалю підготувати новий план оборони України

"Час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. Домовились, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабміну на затвердження", - заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що міністр оборони доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області. Також у ході зустрічі окремо обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів.

"Важливо, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Також для фінансування Лінії дронів були додатково спрямовані 8 млрд грн", - додав президент.

Що відомо про план оборони України

Зазначається, що план оборони України – це важлива складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення ряду заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної збройного конфлікту.

План оборони України передбачений законом "Про оборону України". Відомо, що план оборони України є секретним документом і має бути реалізованим у разі війни відповідним рішенням РНБО.