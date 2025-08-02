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Україна посилює "Лінію дронів": ЗСУ отримають 8 млрд гривень на безпілотники

Субота 02 серпня 2025 12:38
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Україна посилює "Лінію дронів": ЗСУ отримають 8 млрд гривень на безпілотники Фото: Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Уряд збільшує інвестиції в українські дрони та зміцнення Сил оборони. Буде перерозподілено кошти на потреби українського війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

За даними Шмигаля, на потреби військових буде перерозподілено 8 млрд гривень. Зокрема на потреби військових частин ЗСУ, залучених до проекту "Лінія дронів", та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.

"Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як "Птахи Мадяра", К2, "Рарог", "Ахіллес", "Немезіс", "Чорний ліс". Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисячі ворожих цілей", - пише Шмигаль.

Також 1 млрд гривень буде спрямовано на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

Окремо над питанням фінансування проекту "Лінія дронів" Україа працює з партнерами.

"У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників. Завдяки цьому інструменту державний "Ощадбанк" уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро", - написав міністр.

Маркетплейс зброї

Раніше ми писали про те, що Міноборони України запустило нову цифрову систему раніше цього місяця. Вона призначена для постачання озброєння для ЗСУ. Зокрема, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне, а DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.

Детальніше про цю систему, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Денис Шмигаль Війна в Україні Дрони
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